Sakarya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden Bülent Arpuş yönetimindeki 54 HD 961 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Arpuş, aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Alevlere ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler ve esnaf yaptı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan çevredeki bir kişi yangına müdahaleyi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.