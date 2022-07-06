İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde çıkan ve otlara da sıçrayan yangını söndürdü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seyir halindeyken alev alan tanker söndürüldü - Son Dakika

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