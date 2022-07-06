Seyir halindeyken alev alan tanker söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeyken alev alan tanker söndürüldü

06.07.2022 16:06

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-650 kara yolu Sakarya istikametinde giden Barbaros Sargın idaresindeki hazır beton yüklü tanker, İznik-Pamukova sapağında birden alev aldı.

Sargın, alev alan tankeri emniyet şeridine park edip aşağı indi. Alevler yol kenarındaki kuru otlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde çıkan ve otlara da sıçrayan yangını söndürdü.

Barboros Sargın, gazetecilere, Sakarya istikametine seyrederken, motor kayışının koptuktan sonra bir anda alev aldığını belirterek, alevlerden son anda kurtulduğunu söyledi.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

YORUMLAR
500
Saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı Saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı Çanakkale'de seyir halindeki vinç alev aldı Çanakkale'de seyir halindeki vinç alev aldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyir halindeyken alev alan tanker söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 17:32:36. #1.12#
SON DAKİKA: Seyir halindeyken alev alan tanker söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement