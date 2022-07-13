Sakarya'da sezon başından beri 183 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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Sakarya'da sezon başından beri 183 kişi boğulmaktan kurtarıldı

13.07.2022 12:22
Sakarya'da sezon başından beri 183 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 15 Haziran'dan bu yana Karadeniz sahillerinde 81'i bayramda olmak üzere 183 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 15 Haziran'dan bu yana Karadeniz sahillerinde 81'i bayramda olmak üzere 183 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde vatandaşların güvenli şekilde denize girmeleri için 45 kulede 61 cankurtaran hizmet veriyor.

Cankurtaranlar, sezonun başladığı 15 Haziran'dan bu yana 183 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, AA muhabirine, bayram tatili süresince 81 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Vatandaşların kendilerini burada güvende hissettiğini dile getiren Karaca, "İtfaiye Daire Başkanlığı olarak burada güvenli alanlar oluşturmaya çalıştık, dalgakıranlara şamandıra çekerek güvenli yüzme alanları yaptık. Cankurtaranları gören vatandaşlarımız mutlu oluyor." diye konuştu.

Cankurtaran Serkan Demirkol da denizde yaşanabilecek tüm tehlikelere karşı sürekli teyakkuz halinde olduklarını, jet skilerle boğulmalara müdahale ettiklerini anlattı.

Tatil için Karasu'ya gelen Hasan Girgin ise cankurtaranlar sayesinde rahatça denize girebildiklerini, kendilerini güvende hissettiklerini aktardı.

Huriye Dalkılıç, ekiplerin görevini titizlikle yürüttüğünü, gönül rahatlığıyla denize girdiklerini ifade etti.

Sakarya'daki cankurtaran hizmetinin birçok bölgeden daha iyi olduğunu, ekiplerin sürekli vatandaşları uyararak devriye attığını belirten Ahmet Ağdur da "Cankurtaranlar devamlı çocuklarımızın yanında ve onlarla beraber oluyorlar." dedi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da sezon başından beri 183 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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