Sakarya'da sıcak havayı fırsat bilenler göle ve denize girdi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ve Sapanca ilçelerinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, göle ve denize girerek serinledi.
Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği Karasu'da sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, sahile giderek denizin keyfini çıkardı.
Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparken, çocuklar Sahil Park'taki oyun gruplarında eğlendi.
Sapanca'da da sıcak havadan bunalan gençler, Kırkpınar sahilinde göle girerek serinlemeye çalıştı.
İskelelerden göle atlayanlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
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