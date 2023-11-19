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Yağış ve fırtına şehri vurdu: Deniz taştı, evleri su bastı - Son Dakika

Yağış ve fırtına şehri vurdu: Deniz taştı, evleri su bastı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle sahil kesimi zarar gördü. Deniz 50 metre içeriye girdi, ev ve işletmeler sular altında kaldı.

19.11.2023 16:16  - Güncelleme: 16:22

Sakarya'da etkili olan şiddetli fırtına ve yağış Karasu ilçesinin sahil kesimini adeta yıktı geçti. Yağış sebebiyle bazı ev ve işletmeler sular altında kalırken, deniz yaklaşık 50 metre kıyıya yanaştı.

DENİZ 50 METRE İÇERİ GİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Bu çerçevede Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinin sahil kesiminde yağış sebebiyle deniz, 50 metre içeriye girdi, bazı işletmeler ile evleri su bastı.

İKİ BİNANIN ÇATISI UÇTU

Fırtına sebebiyle 5 katlı iki yapının çatısı koparak caddeye ve sahile uçarken, bölgede bulunan otobüs durağı devrildi. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Yağış ve fırtına şehri vurdu: Deniz taştı, evleri su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağış ve fırtına şehri vurdu: Deniz taştı, evleri su bastı - Son Dakika
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