Şiddetli sağanak sonrası Sakarya'nın Hendek ilçesi sular altında kaldı - Son Dakika
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Şiddetli sağanak sonrası Sakarya'nın Hendek ilçesi sular altında kaldı

20.06.2023 10:52

Sakarya genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Hendek ilçesini sular altında bıraktı. Cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar çaresizce önlem almaya çalışıyor. Uludere Çayı da taşma noktasına geldi.

Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak, Hendek ilçesini sular altında bıraktı. Vatandaşlar ise çaresizce kendi önlemlerini almaya çalışarak set kurmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarlılar sonrasında Sakarya genelinde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Hendek'te Şiddetli Sağanak Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Öğle saatlerinde bastıran sağanak, Hendek ilçesini sular altında bıraktı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken ilçede bulunan Uludere Çayı'da taşma noktasına geldi.

Hendek'te Şiddetli Sağanak Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

BAHÇE VE DEPOLAR SULAR ALTINDA KALDI

Etkisini gösteren sağanakla birlikte bahçeler ve depolar da sular altında kaldı. Vatandaşlar ise çaresizce kendi önlemlerini almaya çalışarak set kurmaya başladı.

Hendek'te Şiddetli Sağanak Yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Hendek'te Şiddetli Sağanak Yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Şiddetli sağanak sonrası Sakarya'nın Hendek ilçesi sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli sağanak sonrası Sakarya'nın Hendek ilçesi sular altında kaldı - Son Dakika
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