Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi - Son Dakika
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Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi

12.06.2022 18:58

Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddet yağmur ve rüzgar, Sakarya'da hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddet yağmur ve rüzgar, Sakarya'da hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağmurda su kanalları taşarken şiddetli rüzgar ise sanayi sitesinin tabelasını devirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya'nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya'da etkisini göstermeye başlayan yağış gün içinde aralıklarla devam ediyor. Bu çerçevede şehrin Arifiye ve Erenler ilçelerinde etkisini gösteren yağış ile rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dakika süren yağışta rögarlar taşarken etkisini gösteren rüzgar Erenler ilçesinde bulunan sanayi sitesinin tabelasını devirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar neticesinde ekipler de ani su baskınları, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riskine karşı önlemlerini aldı.

Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi
Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi
Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi
Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi

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Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kaynak: İHA

Sakarya, Erenler, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da şiddetli yağış...Rögarlar taştı, sanayi sitesinin tabelası devrildi - Son Dakika
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