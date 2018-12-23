Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Sığırcıklardan Görsel Şölen

Sakarya'da Sığırcıklardan Görsel Şölen

1 saat önce

Sakarya semalarında çok sayıda sığırcık kuşunun sergilediği hareketler görsel şölen sundu.

Sakarya'da Sığırcıklardan Görsel Şölen, System.String[]
Sakarya semalarında çok sayıda sığırcık kuşunun sergilediği hareketler görsel şölen sundu.

Adapazarı ilçesinde sığırcıkların, gün batımında uyum içeresinde uçmasıyla farklı şekiller ortaya çıktı.

Gökyüzünde dans edercesine hareket eden kuşlar, izleyenlere görsel şölen sundu.


Sığırcıkların "dansını" kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar da anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen görsel şölen, havanın kararmasıyla son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:39 Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, Güncel
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