Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Sakarya'da, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 17 kurusıkı tabanca ele geçirildiği eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Sakarya'da, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 17 kurusıkı tabanca ele geçirildiği eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde silah, mühimmat imal ve kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını edindi.

Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi ve Karapürçek ilçesinde Küçükkarapürçek Mahallesi'nde istihbarat bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda ruhsatsız olduğu belirtilen 9 tabanca, 1 kalem tabanca, 2 av tüfeği, 17 kurusıkı tabancayla çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.A. ile A.Ç. ve oğlu E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti
NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı Diyarbakır'a 4 yıl sonra yağan kar vatandaşları sevindirdi İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:15:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]