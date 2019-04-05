Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Silah Tacirlerine Operasyon: 8 Gözaltı

Sakarya'da Silah Tacirlerine Operasyon: 8 Gözaltı

1 saat önce

SAKARYA'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da Silah Tacirlerine Operasyon: 8 Gözaltı, System.String[]
SAKARYA'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operayonda 4 ruhsatsız tabanca, 62 tüfek, 51 kurusıkı tabanca ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ile mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 62 tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 5783 fişek, çok sayıda tabanca parçası ve silah yapımında kullanılan alet ile sahte kimlik, sürücü belgesi, silah ruhsatı ve sahte belge üretiminde kullanılan cihaz ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Hakkında 4 ayrı suçtan toplam 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ise cezaevine konuldu. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:46 Kaynak: DHA

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