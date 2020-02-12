Sakarya'da silah ve mühimmat operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da silah ve mühimmat operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da silah ve mühimmat operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Sakarya'da silah ve mühimmat operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

SAKARYA (İHA) – Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde silah-mühimmat imal ve kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Akyazı ilçesinde üç ve Karapürçek ilçesinde iki olmak üzere toplam beş şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalara Jandarma İstihbaratın yanı sıra, Jandarma KOM, Akyazı ve Karapürçek ilçe Jandarma Komutanlığı personeli ile narkotik ve bomba arama köpekleri de katıldı. Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi'nde S.A. ile Karapürçek ilçesi Küçükkarapürçek Mahallesinde A.Ç. ile oğlu E.Ç.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kalem tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken evinde suç unsuru ele geçirilen S.A. A.Ç ve E.Ç. isimli şüpheli üç şahıs gözaltına alındı. - SAKARYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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