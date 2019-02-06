Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Silah ve Uyuşturucu Ticareti Yapanlara Operasyon: 1 Tutuklama

Sakarya'da Silah ve Uyuşturucu Ticareti Yapanlara Operasyon: 1 Tutuklama

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan ve çok sayıda yasa dışı malzeme ile ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonda 1 şahıs tutuklandı.

Sakarya'da Silah ve Uyuşturucu Ticareti Yapanlara Operasyon: 1 Tutuklama, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan ve çok sayıda yasa dışı malzeme ile ruhsatsız silahın ele geçirildiği operasyonda 1 şahıs tutuklandı.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile KOM Şube Müdürlüğünün yaptıkları istihbarı çalışma sonrasında S.Ö. ve E.A. isimli şüphelilerin silah ticareti yaptığı aynı zamanda uyuşturucu madde bulundurduğuna dair bilgi aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerce Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 81 adet tabanca fişeği, 2 gram esrar, 30 gram skunk uyuşturucu maddesi ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. ve E.A. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi cezaevine gönderilirken, E.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:43 Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa
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