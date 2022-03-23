Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

23.03.2022 18:34
Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Arabacıalanı Mahallesi'nde bir apartmandaki dairede başından silahla vurulmuş bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden E.G.B. (22) ile aynı evde bulunan O.A (26), A.B.C. (21), M.Y. (20), G.T'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.C, M.Y. ve G.T. tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Arabacıalanı Mahallesi'nde dün bir apartmandaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis kontrolünde eve giren sağlık ekipleri, başından vurulmuş bulunan E.B.G'yi (22) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, yaralı genç müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Evde bulunan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürülmüştü.

Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı
Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı
Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı
Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Serdivan'da 'Taraklı Tanıtım Günleri' yapıldı Serdivan'da 'Taraklı Tanıtım Günleri' yapıldı Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ifade veriyor (2) Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ifade veriyor (2)

Serdivan, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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