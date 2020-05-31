Sakarya'da silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, akraba olan grubun baba ile oğlunu evlerinde dövmesiyle çıkan silahlı kavgada Cengiz Tenkoğlu (36) yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Olay, dün gece, ilçeye bağlı Şerbetpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Tenkoğlu ve akrabaları, İshak K. ile oğlu Şuayip K.?nin yaşadığı eve geldi. Tenkoğlu ve bazı akrabaları, iddiaya göre, baba ile oğlunu bilinmeyen nedenle dövmeye başladı. Bunun üzerine İshak K. ve Şuayip K., silahlarını çekerek, ateş etmeye başladı. Başına ve vücuduna mermilerin isabet ettiği Cengiz Tenkoğlu, yaşamını yitirirken, akrabası Erkan Tenkoğlu ise ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralı Erkan Tenkoğlu ile aldıkları darbelerle yaralanan İshak K. ve Şuayip K., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ARAZİ YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, akraba grubunun baba ile oğlunu evlerinde dövmesiyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın nedeninin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı. Jandarmanın olay sonrası başlattığı soruşturma kapsamında arama yapılan evlerde; 2 tüfek, 3 tabanca ve mermiler ele geçirildi.