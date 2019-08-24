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Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

50 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Uğurlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. ve T.B. isimli iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada T.B. isimli şüpheli yanında bulundurduğu silah ile N.K.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Silah sesleri üzerine mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ayağından vurularak yaralanan N.K. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kavga sonrası sokağa gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde birden fazla mermiye rastladı. Bacağından vurulan N.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay sonrası kayıplara karışan T.B.'nin bulunması için ise polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı. Konu ile ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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