Son Dakika Haberleri: Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.


Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.,E, isimli kişi ile M.A., arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada M.A.,E, isimli kişi M.A'ya ateş ederek yaraladı. Yaralı sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. - SAKARYA

Atatürk Bulvarı, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]