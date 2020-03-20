Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, saat 22.20 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde bulunan bir fırın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek M.A.'yı ayağından yaraladı.


Kanlar içerisinde yere yığılan yaralı M.A.'yı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak için ise çalışma başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:11 Kaynak: İHA

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