Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Silahlı kavga: 1 yaralı

03.01.2021 14:39

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Korucuk Mahallesi'nde G.T. ile kimliği henüz öğrenilemeyen komşusu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateşte G.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada yaralı, hastaneye sevki sırasında görüntü çeken basın mensuplarına tepki gösterdi.

Silahlı kavga: 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 yaralı
Silahlı kavga: 1 yaralı

Korucuk, Sakarya, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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