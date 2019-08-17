Son Dakika Haberleri: Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

58 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde A.K ve A.K ile Eski Kazımpaşa Caddesi'ndeki park yanında duran kişi ya da kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. ve A.K, silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırdı.
Silahlardan çıkan kurşunlar nedeniyle çevredeki bazı araçlarda zarar oluştu.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kazımpaşa, Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı
Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi Mansur Yavaş'tan Anıtkabir'e yol ve çevre düzenlemesi talimatı Evine gelen tartıştığı kadın tarafından öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 03:47:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]