Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı tartışmada 2 kişi vurularak yaralandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:43 Kaynak: İHA
'nın Serdivan
ilçesinde çıkan silahlı tartışmada 2 kişi vurularak yaralandı.
Olay, Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesi'nin Eski Kazımpaşa
Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. ve A.K., alkollü olan ve gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarmak için gittikleri gençler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken polis ekipleri ise şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - SAKARYA
Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı BEYOĞLU'NDA METRUK BİR BİNADA 2 GÜNLÜK ERKEK CESEDİ BULUNDU Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi! Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü