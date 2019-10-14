Son Dakika Haberleri: Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki esnaf yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki esnaf yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Yaman Sokak'ta karşılaşan S.Ö. ile esnaf Fatih A. ve Sedat Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, silahla iki kişiyi vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:20 Kaynak: AA
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