Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
39 dakika önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:41 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle F.A. ve S.Ç.'yi silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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