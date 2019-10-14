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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

39 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle F.A. ve S.Ç.'yi silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:41 Kaynak: İHA
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