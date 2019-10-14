- Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö., isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı F.A., ile S.Ç., vurarak yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.