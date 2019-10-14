Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
1 saat önce
- Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:19 Kaynak: İHA
- Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö., isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı F.A., ile S.Ç., vurarak yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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