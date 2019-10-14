Son Dakika Haberleri: Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

- Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

- Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö., isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı F.A., ile S.Ç., vurarak yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adapazarı, Sakarya, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:19 Kaynak: İHA
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