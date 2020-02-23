Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin yanındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkta henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA