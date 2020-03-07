Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 şahıs ateşlediği pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı.

Sakarya'da silahlı kavga 4 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 şahıs ateşlediği pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı.


Olay, Karasu ilçesi Plaj Caddesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meydana gelen silahlı saldırıda H.Ç., isimli bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonrası 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.


Kayıplara karışan saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Dörtyol, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
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