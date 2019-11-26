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Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Sakarya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Efe Sokak'ta M.K. (45) ile A.K. (19), araç alım satım konusu yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. üzerinde taşıdığı tabancayla M.K'yi yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Arifiye ilçesinde olayda kullanılan tabancayla yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Maltepe Mahallesi, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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