Silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı

11.06.2022 21:35

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.

Yukarıçalıca Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen İ.B. (45), Mahmut Bir (42), A.K.K. (58) ve M.K. (29) arasında husumetten dolayı çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.K.K, M.K. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.K ve M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün, Yukarıçalıca Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen İ.B. (45), Mahmut Bir (42), A.K.K. (58) ve M.K. (29) arasında husumetten dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K.K, İ.B. ile Mahmut Bir'i tabancayla yaralamış, İ.B. ve Mahmut Bir, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılmış, Mahmut Bir (42) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavgaya karışan M.K. ve A.K.K, jandarma ekiplerince Akyazı ilçesinde yakalanmış, olayda kullanılan tabancaya el konulmuştu.

Silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı
Silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı
Silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı
Silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
İki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 9 zanlı tutuklandı İki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 9 zanlı tutuklandı Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi tutuklandı Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:28:48. #1.11#
SON DAKİKA: Silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement