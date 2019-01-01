Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Sakarya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Sakarya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi 1071 no'lu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O.'ya ait kaportacı dükkanının önüne gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan, aracın içerisinden iş yerine silahla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri dükkan sahibi S.O.'nun bacağına isabet etti. Saldırgan olay sonrasında kaçarak kayıplara karıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi atlına alındı.

Polis ekipleri, yaşanan olay sonrasında kaçarak kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Erenler, Sakarya, 3. Sayfa
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