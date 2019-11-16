Sakarya'da silahlı saldırı iddiası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir gece kulübüne silahlı saldırıda bulunduğu ve bir kişiyi yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir gece kulübü önüne gelen şüpheli M.Ö, ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunlardan gece kulübünde vale olarak çalışan Ö.B. yaralanırken, şüpheli M.Ö. olay yerinden kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Hakkında başka suçlardan yakalama kararı bulunan M.Ö, cezaevine gönderildi.