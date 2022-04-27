Sakarya'da silahlı saldırıda ölen Halk Eğitim Merkezi Müdürü için tören düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da silahlı saldırıda ölen Halk Eğitim Merkezi Müdürü için tören düzenlendi

27.04.2022 11:28
Sakarya'da silahlı saldırıda ölen Halk Eğitim Merkezi Müdürü için tören düzenlendi

Sakarya'da, kardeşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit Uygar için çalıştığı kurumun önünde tören düzenlendi.

Sakarya'da, kardeşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit Uygar için çalıştığı kurumun önünde tören düzenlendi.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Uygar'ın yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Savaşçı, Uygar'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hem idareci arkadaşlarla hem personelle cansiperane çalışan çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Söylenecek çok şey var. Buradaki bütün arkadaşların, Abdulvahit hocayı, kendini evinden çok işine adayan, gece gündüz çalışan birisi olarak tanımlayacağından eminim." diye konuştu.

Acıların paylaşıldıkça azalacağını dile getiren Savaşçı, "Rabbim eğitim camiamıza sabırlar versin. Bayram, bizim için, Abdulvahit kardeşimizin vefatından dolayı üzüntülü geçecek." dedi.

"Devamlı bir şeyler üretme peşindeydi"

Halk eğitim merkezi eğitmeni Hikmet Noyan da olayın şokunu yaşadıklarını söyledi.

Uygar'ın çalışkanlığına herkesin şahit olduğunu belirten Noyan, şunları kaydetti:

"Vahit hocam bu kurumu ayağa kaldıran birisiydi. Bir memur gibi oturup normal şekilde kendi işini de yapabilirdi ama kurumu resmen baştan oluşturdu, diyebiliriz. Devamlı bir şeyler üretme peşindeydi. Allah ailesine, dostlarına sabır versin. Vicdanı o kadar iyi birisiydi ki birisi onunla tartışsa bile iki gün sonra onunla gidip konuşabilirdi. Kin tutmayan bir insandı. O sadece bir müdür değildi, hepimizin ağabeyiydi. Allah razı olsun ondan, mekanı cennet olsun."

Tören sırasında Uygar'ın çalışma arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Törene, Uygar'ın yakınlarının yanı sıra Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile eğitim camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından evine götürülen evli ve 3 çocuk babası Uygar'ın cenazesi, defnedilmek üzere eşinin memleketi Hatay'a gönderildi.

Olay

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), dün yolda karşılaştığı ve tartışma yaşadığı kardeşi M.Z.U. tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan M.Z.U'yu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçta M.Z.U. ile bulunan 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, M.Z.U'nun aracına yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti.

Sakarya'ya getirilen şüpheli M.Z.U. ve 5 yabancı uyruklunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya'da silahlı saldırıda ölen Halk Eğitim Merkezi Müdürü için tören düzenlendi
Sakarya'da silahlı saldırıda ölen Halk Eğitim Merkezi Müdürü için tören düzenlendi

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Halk Eğitim Merkezi, Adapazarı, Sakarya, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da silahlı saldırıda ölen Halk Eğitim Merkezi Müdürü için tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da silahlı saldırıda ölen Halk Eğitim Merkezi Müdürü için tören düzenlendi - Son Dakika
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