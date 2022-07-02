Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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