Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Akyazı ilçesinde tarlada silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Seyfeler Mahallesi'nde tarlada bulunan İsa Altıntaş (45), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altıntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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