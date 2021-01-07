Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan taksici yaralandı - Son Dakika

Bacağından yaralanan E.Y'ye ilk müdahaleyi duraktaki arkadaşları yaptı. Ardından arkadaşları tarafından yaklaşık 50 metre mesafedeki özel hastanenin acil servisine götürülen E.Y, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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