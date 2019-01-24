Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Sinerji Kurulu Toplantısı

Sakarya'da Sinerji Kurulu Toplantısı

48 dakika önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından sinerji kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya'da Sinerji Kurulu Toplantısı, System.String[]
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından sinerji kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Nayir, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Volkan Öz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Altuğ, toplantıda yaptığı konuşmada, Sakarya'nın iş gücü ihtiyacının gelecekte artacağını belirterek, kurumların konuyla ilgili ortak çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:44 Kaynak: AA

İŞKUR, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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