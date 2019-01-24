Sakarya'da Sinerji Kurulu Toplantısı
48 dakika önce
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından sinerji kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından sinerji kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Bir restoranda düzenlenen toplantıya, Vali Ahmet Hamdi Nayir, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Volkan Öz, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Altuğ, toplantıda yaptığı konuşmada, Sakarya'nın iş gücü ihtiyacının gelecekte artacağını belirterek, kurumların konuyla ilgili ortak çalışma yapması gerektiğini vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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