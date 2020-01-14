Sakarya'da sis etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da sis etkili oldu - Son Dakika

Sakarya'da sis etkili oldu

6 saat önce

SAKARYA'da, bu sabahtan beri sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

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SAKARYA'da, bu sabahtan beri sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı.


- Sakarya
Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:45 Kaynak: DHA
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