Sakarya'da sis etkili oldu - Son Dakika

Sakarya'da sis etkili oldu

SAKARYA'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Özellikle kavşaklardan geçilirken dikkatli olundu. İlerleyen saatlerde sis etkisini azalttı.