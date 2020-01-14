Sakarya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika

Sakarya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

6 saat önce

Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü, System.String[]

Sakarya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerlerken yayalar ise okula ve iş yerlerine giderken zorluk çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Sakarya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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