Son Dakika Haberleri: Sakarya'da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu

Sakarya'da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoğun sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi.

Sakarya'da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoğun sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan buğday yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Güneşler - Karasu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 FDZ 18 plakalı buğday yüklü kamyon sabah saatlerinde etkili olan sis ve kaygan zemin dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak devrildi.


Kazayı hafif yara alarak atlatan kamyon sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kamyondan yola savrulan buğdaylar kara yolları ve belediye ekiplerince temizlendi.


Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB'den metrobüs açıklaması: 12 yılını dolduran araçlar filodan çıkartılacak
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı E-5'te ilginç kaza! İETT şoförü kendisine çarpan aracı bariyerlere sıkıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:46:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da sis ve kaygan zemin kazaya sebep oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]