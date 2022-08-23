Köpeği çalınınca hayatı alt üst olan genç, şimdi ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Köpeği çalınınca hayatı alt üst olan genç, şimdi ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

23.08.2022 12:49

Sakarya'da site bahçesinde bulunan cins köpeğin 2 şahıs tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da site bahçesinde bulunan cins köpeğin 2 şahıs tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. Çocuğu gibi baktığı köpeğinin çalınmasından dolayı günlerdir büyük üzüntü yaşayan 23 yaşındaki genç ise şimdi ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Olay, 15 Ağustos'ta Serdivan ilçesine Esentepe Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Blue tri color cinsi köpek, sitenin bahçesinde 2 şüpheli tarafından çalındı. "Leydi" ismini verdiği köpeğinin bahçede olmadığını fark eden 23 yaşındaki Kerim Alkış, güvenlik kameralarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Gece saatlerinde 2 kişinin köpeğini dakikalar içinde çaldığını gören Alkış, büyük üzüntü yaşadı. Durumu polis ekiplerine bildiren genç, köpeğinin bulunması için seferber oldu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde köpeği çalan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi, çaldıkları köpeği geri getirmesi sonrasında Alkış, çocuğu gibi baktığı köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Köpeğimin iki şahıs tarafından çalındığını görünce gözlerim doldu"

Köpeği çalınınca büyük üzüntü yaşadığını aktaran Kerim Alkış, "Köpeğimi bahçede göremeyince site yöneticisine başvurdum ve güvenlik kameralarını izleyince köpeğimin çalındığını gördüm. Köpeğimin 2 şahıs tarafından çalındığını görünce gözlerim doldu. Tel örgülerden bir kişi atlıyor ve köpeğimi kucağına alıyor. Sonrasında dışarda bekleyene veriyor ve gidiyorlar. Maddi değerinden çok manevi değeri var, bana kuzenimin hediyesiydi. Şuan ki değeri de tam olarak 25 bin lira" dedi.

"Köpeğim yasaklı ırk olarak geçiyor ama çok insancıl bir köpek olduğu için çalındı"

Köpeği bulunduğu için çok sevinçli olduğunu belirten Alkış, "Köpeğim bulunmadan önce uyku uyuyamıyordum, sürekli dışarı bakıyordum, Leydi belki gelir diye. 2 kişi gözaltına alınmıştı ve suçu bir kişi üstlenmiş, diğeri serbest kaldı. O kişi de köpeğimi getirmiş. Ben evde yoktum o sırada, anneme teslim etmiş. Köpeğimi ilk gördüğümde bana hediye edildiği günden bu yana olan bir senelik süreç gözümün önünden geçti. Köpeğim yasaklı ırk olarak geçiyor ama cana yakın, çok insancıl bir köpektir. Köpeğim geri gelince kardeşim Zeynep çok mutluluk yaşadı. Gece saat 23.00'e kadar bahçede Leydi'yle birlikte kaldı. Köpeğimin tekrardan çalınma riskine karşı tellerin üstüne jiletli tel çekerek önlem alacağım" diye konuştu. - SAKARYA

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1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi 1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi
Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeği çalınınca hayatı alt üst olan genç, şimdi ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

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