Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Soğuk Havada İnsanın İçini Isıtan Görüntü

Sakarya'da Soğuk Havada İnsanın İçini Isıtan Görüntü

11 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.

Sakarya'da Soğuk Havada İnsanın İçini Isıtan Görüntü, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.

Akyazı ilçe merkezinde bir kız çocuğu kaldırımda soğuktan üşüyen kediyi, hırkasını çıkarıp sararak ısıttı. Kediyi hırkasına sarıp soğuktan koruyan kız çocuğu, kediyi bir süre sevdi. Çocuğun örnek davranışı büyük takdir topladı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:20 Kaynak: İHA

Akyazı, Sakarya, Güncel
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