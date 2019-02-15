Sakarya'da Soğuk Havada İnsanın İçini Isıtan Görüntü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.



Akyazı ilçe merkezinde bir kız çocuğu kaldırımda soğuktan üşüyen kediyi, hırkasını çıkarıp sararak ısıttı. Kediyi hırkasına sarıp soğuktan koruyan kız çocuğu, kediyi bir süre sevdi. Çocuğun örnek davranışı büyük takdir topladı. - SAKARYA

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