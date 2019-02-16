Sakarya'da Soğuk Havada İnsanın İçini Isıtan Görüntü
54 dakika önce
Sakarya'da soğuk havada insanın içini ısıtan görüntü Minik çocuk hırkasını çıkarıp kediyi ısıttıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.
Sakarya
'da soğuk havada insanın içini ısıtan görüntü
Minik çocuk hırkasını çıkarıp kediyi ısıttı
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı
ilçesinde soğuk hava nedeniyle üşüyen kediyi gören ve üzerindeki hırkayı çıkarıp kedinin üzerine örterek onu seven çocuğun görüntüleri takdir topladı.
Akyazı ilçe merkezinde bir kız çocuğu kaldırımda soğuktan üşüyen kediyi, hırkasını çıkarıp sararak ısıttı. Kediyi hırkasına sarıp soğuktan koruyan kız çocuğu, kediyi bir süre sevdi. Çocuğun örnek davranışı büyük takdir topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
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