Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi

07.12.2020 14:03
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi, System.String[]

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 316 kişiye para cezası verildi.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 316 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında ekiplerin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetimlerini sürdürdükleri belirtildi.

Denetimlerde, 1-4 Aralık tarihlerinde 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişiyle 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 174 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı gereğince toplam 434 bin 240 lira idari para ceza kesildiği kaydedildi.

Para Cezası, Sakarya, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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