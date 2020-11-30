Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 123 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 123 kişiye 185 bin 468 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirleri gereğince cumartesi saat 20.00 ila 10.00 ve pazar 20.00 ila 05.00 saatleri arasında denetimlerini sürdürdü.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kısıtlamalara uymayan 123 kişi hakkında idari işlem gerçekleştiren ekipler, toplamda 185 bin 468 lira para cezası uyguladı.