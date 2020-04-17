Sakarya'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetim - Son Dakika

SAKARYA'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi polis denetimlerde bulundu. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulunan polis, yasak kapsamında kapatılacak işyeri sahiplerini bilgilendirdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi şehrin belirli noktalarında uygulama yaptı. Sürücüler ve toplu taşıma araçlarında bulunanlar maske takmaları konusunda uyarıldı. Polisler sokak sokak gezerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları istedi. Polis, ayrıca akşam kapatılması gereken işyeri işletmecilerine uyarıda bulundu.