Sakarya'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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Sakarya'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Sakarya'da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Sakarya'da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.
Sakarya'da kent sakinleri, fırınlarla gıda malzemesi satışı yapılan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu, zaman zaman bazı bölgelerde trafik yoğunluğu da yaşandı.
Belediye ekiplerince vatandaşlara evlerine dönmeleri çağrısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:06 Kaynak: AA
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