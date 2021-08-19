Sakarya'da sokak hayvanları kurulacak rehabilitasyon merkezinde tedavi edilecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirtti.

Yüce, yazılı açıklamasında kente kazandırılacak "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi"nin sokakta kalan canlıların yaşam kalitesini artıracak, gerektiği zaman hızlı müdahale ile onları yaşama geri kazandıracak proje olduğunu bildirdi.

Adapazarı Karakamış Mahallesi Yenikent Yolu mevkisinde hayata geçirilecek projenin içerisinde rehabilitasyon binası, yoğun bakım-laboratuvar odaları, veteriner acil müdahale odası, yazlık ve kışlık olmak üzere 360 hayvan yaşam alanı, sahiplendirme binası ve görüntüleme odaları bulunacağını ifade eden Yüce, inşa çalışmaları devam eden projenin kente kazandırıldığında tam donanımlı olarak sokakta kalan canlılara hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Alanda devam eden çalışmaların hızla ilerlediğini aktaran Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hayatı paylaştığımız her canlıya saygı ve sevgiyle yaklaşıyoruz. Bu şehrin insanları için projelerimizi hayata geçirirken şehrimizde yaşayan diğer canlıları da unutmuyoruz. 17 bin metrekare üzerinde inşa çalışmalarını başlattığımız Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz ile minik dostlarımızın yaşam kalitesini artıracağız. Sokakta kalan dostlarımıza yuva olurken onların barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık ihtiyaçlarına da son teknoloji cihazlarımızla karşılık vereceğiz. Sokaktaki dostlarımıza yönelik projelerimiz artarak devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında projenin detaylarını paylaşan Yüce, yapılacak alan içerisinde hayvanları yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak 360 barınma alanı bulunacağı bilgisini verdi.

Aynı zamanda rehabilitasyon binası ve son teknoloji cihazların yer alacağı hayvan ameliyathanesinde sokakta yaşayan hayvanların olumsuz bir durumla karşılaştıklarında anında tedavi edileceğini anlatan Yüce, "İçerisinde kafe işletmesinin de yer alacağı sahiplendirme binası ile misafirlerimizi en iyi şekilde minik dostlarımızla buluşturacağız. Yoğun bakım, laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinin de yer alacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tam teşekküllü bir hastane kalitesinde olacak. Çalışmalarımızın sonunda ise sokakta yaşayan dilsiz canlılarımız için örnek bir projeye imza atmış olacağız. Rabbimin emaneti olan canlara verdiğimiz değer her geçen gün artacak." değerlendirmesinde bulundu.