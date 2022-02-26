Sakarya'da sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı - Son Dakika
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Sakarya'da sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı

26.02.2022 14:17
Sakarya'da sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köprübaşı Mahallesi 19. Cadde'de bir sitenin giriş katındaki dairenin üstten açık olan penceresinden girmek isteyen kedi sıkıştı.

Patilerini pencereden kurtaramayan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılarak site sakinlerine teslim edilen kedinin, tedavi edilmek üzere barınağa götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, bir sokak kedisinin, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YORUMLAR
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Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi Yüksekliği hesaplayamayınca beton üst geçide çarptı Yüksekliği hesaplayamayınca beton üst geçide çarptı

Serdivan, Sakarya, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da sokak kedisi, pencereye sıkışan kedinin başından ayrılmadı - Son Dakika


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