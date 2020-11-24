Sakarya'da sokak kısıtlamasını delenlere 129 bin lira para cezası kesildi - Son Dakika

Sakarya'da sokak kısıtlamasını delenlere 129 bin lira para cezası kesildi
24.11.2020 15:34
Sakarya'da 21 ve 22 Kasım'da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye toplamda 129 bin 150 TL para cezası kesildi.
Sakarya'da 21 ve 22 Kasım'da uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye toplamda 129 bin 150 TL para cezası kesildi.
Sakarya'da korona virüs denetimleri büyük hassasiyetle sürdürülüyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında polisler denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda şehrin en işlek cadde ve sokaklarında devriye atan ekipler, mazeretsiz ve izinsiz sokağa çıkan 41 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin her birine Valilik 101 no'lu İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı hükmünce idari işlem uygulanarak toplamda 129 bin 150 TL para cezası kesildi. - SAKARYA
Son Dakika Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı