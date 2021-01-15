Sakarya'da sokak köpeği ve yavruları korumaya alındı - Son Dakika

Sakarya'da sokak köpeği ve yavruları korumaya alındı

15.01.2021 17:05
Sakarya'da sokak köpeği ve yavruları korumaya alındı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde barınağa götürülmek için yakalandığı sırada bir kişinin üzerine bastığı anne köpek ile yavrularını Geçici Sokak Hayvanları Bakımevinde koruma altına aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde barınağa götürülmek için yakalandığı sırada bir kişinin üzerine bastığı anne köpek ile yavrularını Geçici Sokak Hayvanları Bakımevinde koruma altına aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 9 Ocak'ta sosyal medyada gündeme gelen sahipsiz köpek ve yavrularına sahip çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ekipler tarafından Karaman'da bulunan Geçici Sokak Hayvanları Bakımevine getirilen köpek ve yavrularının detaylı sağlık kontrollerinin uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin minik dostların her zaman yanında olduğu belirtilen açıklamada, "Bu zorlu kış şartlarında can dostlarımızı unutmayıp kapılarımızın önüne bir kap mama bırakmayı ihmal etmeyelim." ifadesi kullanıldı.

Olay

Arifiye ilçesinde ikamet eden Ü.B. (16), 9 Ocak'ta mahallesindeki sokak köpeklerini barınağa götürmek için yakalayan görevlilere "Yavru köpekleri annelerinden ayırmayın, onu da alın." diyerek tepki göstermiş ve yaşananları cep telefonuyla görüntülemişti.

Genç kız, görevlilere yardım etmek isteyen mahalle sakinini de kaçmasın diye ayağıyla köpeğin üzerine bastığını fark edince "Basma, günah." sözleriyle uyarmıştı. Bu esnadamahalle sakini yanına gittiği Ü.B'ye tokat atmıştı.

Olayın ardından genç kız ve ve annesi, karakola giderek mahalle sakininden şikayetçi olmuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Köpek, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da sokak köpeği ve yavruları korumaya alındı - Son Dakika


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