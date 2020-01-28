Sakarya'da son 3 günde 16 trafik kazası meydana geldi, 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da son 3 günde meydana gelen toplam 16 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.



Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 25-26-27 Ocak tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 16 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 27 Ocak tarihinde meydana gelen 4 trafik kazasında 5 kişi yara alırken, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 25-26 Ocak tarihinde meydana gelen 12 trafik kazasında ise, 6 kişi yaralandı. - SAKARYA