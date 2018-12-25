Sakarya'da Söyleşi ve İmza Günü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık
Kültür Sanat Etkinlikleri "Şimdilik Havadisler Bunlar" kitabının söyleşisi ve imza günü programlarıyla devam etti.
Sakarya Anadolu Lisesinde kütüphanecilik kolu öğrencilerinin de paydaşı olduğu programa katılan yazar Erhan Genç
, günün diğer etkinliğinde Faik Baysal Kütüphanesi
'ne konuk oldu.
Erhan Genç, burada yaptığı konuşmada, gazetede köşe yazılarından esinlenerek kitap çıkarmaya karar verdiğini ancak beklediği sonucu alamadığını belirtti.
Kitap çıkarmayı düşünenlere kendisinin düştüğü hataya düşmemesi tavsiyesinde bulunan Genç, şunları kaydetti:
"Böyle devam etmeyeceğini fark ettikten sonra Beşir Ayvazoğlu
'nun yanına gittim ve yazılarımı okuması için kendisine ricada bulundum. Yazılarım hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için yanına gittiğimde dosyamı kaybettiğini ve yazılarımı okumadığını söyledi. Pes etmeyerek bir yazı daha yazdım ve tekrar kendisine gönderdim. Yazımı başarılı bulan Beşir Ayvazoğlu, o ayki derginin kapağında bana da yer verdi. Elinizdeki kitap, bu dönemde yayımladığım eserlerden oluşuyor. Kitapta bulunan yazılarımın hepsi daha önce farklı farklı dergilerde yayımlandı. Bu işi para almadan yapmak bile benim için çok önemli bir şey. Çünkü asıl önemli olan yazılarınızın insanlara ulaşmış olmasıdır. Asla yazarlığa 'bu işte para kazanmalıyım' gözüyle bakmadım. Yazı yazmak her zaman gönlümde yer edinmiştir. Edebiyatı seviyorum, yazmayı seviyorum ve insanların hafızalarında benim yazılarımın yer edinmesi benim için her şeyden çok önemlidir."
Genç, programların sonunda kitabını katılımcılar ve öğrenciler için imzaladı.
Öte yandan Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 27 Aralık Perşembe günü "Üç Yol" filminin gösterimi ve ardından gerçekleştirilecek söyleşi ile devam edecek. Adapazarı
Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlik saat 18.00'de başlayacak.